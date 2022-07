Les 15 meilleures bonnes affaires du Amazon Prime Day !

Le premier jour des Prime Day a commencé et Amazon fait déjà très fort. Des centaines de promotions sont disponibles sur la page dédiée. Nous avons donc sélectionné 15 des meilleures offres du moment à ne pas rater avec le Kindle, le Fire TV Stick, le PC portable HP Envy, le smartphone POCO X4 Pro 5G, le Tineco Pure One X, la télévision Xiaomi TV F2, les écouteurs Samsung Galaxy Buds2, la montre connectée Garmin Forerunner 55, l'aspirateur ECOVACS DEEBOT X1, l'écran PC Dell...



Voici un petit résumé de ces 15 offres incontournables sur Amazon :

Le Kindle sera un compagnon idéal si vous souhaitez embarquer votre bibliothèque partout. Il est aussi doté d'un éclairage frontal intégré qui permet de lire vos livres préférés même dans le noir. La liseuse électronique Kindle est au prix réduit de 40 € au lieu de 80 €.

Le Fire TV Stick vous permet de transformer votre télévision en smartTV, vous offrant la possibilité de regarder vos séries et films en passant par Netflix ou encore Prime Video. Vous profiterez même d'Alexa pour commander votre TV sans télécommande. Le Fire TV Stick est à 23 € au lieu de 40 €.

Le PC portable HP Envy 13 sera aussi un bon allié pour la bureautique ou pour regarder des vidéos. Il est composé d'un écran 13.3", du processeur Intel Core i7-1165G7 avec 16 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage. Le PC HP Envy 13 est au prix de 699 € au lieu de 1098 €.

Le smartphone POCO X4 Pro offre un écran AMOLED de 6,67", un SoC Snapdragon 695, une triple caméra 108, 8 et 2MP et une batterie de 5000 mAh qui se recharge totalement en 41 minutes. Le smartphone POCO X4 Pro est au prix de 269 € au lieu de 350 €.

L'aspirateur Tineco Pure One X est doté d'une puissance d'aspiration de 14,2 KPa et permet d'aspirer pendant 70 minutes sans interruption. Sa technologie iLoop s'adapte aux salissures et à votre sol pour optimiser sa puissance de nettoyage. L'aspirateur Tineco Pure One X est au prix de 200 € au lieu de 289 €.

L'Apple Watch SE est accompagné d'un GPS et de capteurs qui permettent la surveillance de votre santé ou encore de votre sommeil. Vous profitez aussi d'un grand écran de type Rétina OLED. La montre connectée Apple Watch SE est au prix de 284 € au lieu de 328 €.

L'écran TV Xiaomi F2 est équipé d'une dalle de 43" en Ultra HD (‎3840 x 2160 Pixels). Il inclut la technologie HDR10 pour vous offrir une très bonne qualité d'image. C'est une smartTV et Prime Video ou Netflix par exemple sont préinstallés. La TV Xiaomi F2 est au prix de 299 € au lieu de 399 €.

L'écran PC UltraWide 28WL50S est doté d'une dalle de 29" en full HD (2560x1080 pixels). Il est compatible avec la technologie HDR10 pour des vidéos de qualité et de la technologie Freesync pour une meilleure synchronisation avec la carte graphique. L'écran PC UltraWide 28WL50S est au prix de 160 € au lieu de 266 €.

Les écouteurs Samsung Galaxy Buds 2 s'adapteront à toutes les morphologies d'oreilles. Ils profitent de la technologie de réduction active du bruit. Ils sont accompagnés d'un étui chargeur pour profiter plus longtemps de votre musique. Les écouteurs Samsung Galaxy Buds 2 sont au prix de 89 € au lieu de 150 €.

La montre connectée Garmin Forerunner 55 est un bon compagnon. Elle pourra vous suivre lors de vos sessions de sport en contrôlant vos signes vitaux. Elle est aussi équipée d'une fonction GPS qui permet de tracer vos randonnées. Elle offre une autonomie de 2 semaines ou de 20 h avec le GPS activé. La montre connectée Garmin Forerunner 55 est au prix de 119 € au lieu de 170 €.

L'aspirateur robot ECOVACS DEEBOT X1 vous permettra de vous faire gagner du temps en nettoyant votre maison de façon efficace et autonome. Il est doté d'une puissance d'aspiration de 5000 PA et d'une batterie de 5200 mAh permettant au robot de fonctionner pendant 260 minutes. L'aspirateur robot ECOVACS DEEBOT X1 est au prix de 800 € au lieu de 1099 €.

Le SSD Samsung 870 QVO vous offre une capacité de 1 To. Il possède une durée de vie de 2880 TBW avec un format standard SATA 2,5". Le SSD Samsung 870 QVO est au prix de 85 € au lieu de 110 €.

L'écran PC Dell S2421NX est équipé d'une dalle de 24" (1920 x 1080 pixels). Il profite de la technologie AMD FreeSync qui synchronise la carte graphique à l'écran. Il est top pour vos sessions de jeux ou tout simplement pour faire de la bureautique. L'écran PC Dell S2421NX est au prix de 120 € au lieu de 190 €.

L'aspirateur robot iRobot Roomba 692 est un robot qui nettoiera avec efficacité votre maison. Il est doté de deux brosses traditionnelles qui capturent la saleté. L'aspirateur robot iRobot Roomba 692 est au prix de 170 € au lieu de 197 €.

La carte mémoire SDXC SanDisk Extreme 256 Go vous offre une vitesse de transfert allant jusqu'à 150 Mo/s et d'enregistrement de 70 Mo/s. Parfait pour prendre plein de photos. La carte mémoire SDXC SanDisk Extreme 256 Go est au prix de 44 € au lieu de 94 €.



Et d'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme le Prime Day qui fait chuter les prix des aspirateurs de la marque Dreame ou encore Oclean X Pro Sonic Electric Toothbrush, la brosse à dents intelligente qui détecte les zones oubliées.