Amazon Prime Day : ce sera plus tard dans l'année

Amazon annonce le Prime Day pour début août en Inde, mais plus tard cette année ailleurs dans le monde.

Sorte de grande braderie annuelle sur deux jours pour les membres Prime d'Amazon qui peuvent profiter d'offres promotionnelles et exclusives, le Prime Day se déroule généralement dans la torpeur estivale. Cette année 2020 fera exception.

Si Amazon annonce les dates du 6 et 7 août prochains pour le Prime Day en Inde, ailleurs dans le monde, il se déroulera plus tard dans l'année.

" Cette année, nous organisons le Prime Day plus tard que d'habitude afin d'assurer la sécurité de nos employés, mais aussi pour soutenir nos clients et partenaires commerciaux ", déclare Amazon en faisant allusion, en creux, à la crise sanitaire du coronavirus Covid-19 et ses multiples conséquences.

Pour Amazon, c'est une officialisation de la rumeur du report du Prime Day. Si le cybermarchand ne donne pas de date précise (hormis pour l'Inde), Business Insider avait mis la main sur un email envoyé à des vendeurs tiers sur la plateforme où il était fait mention d'un report possible à début octobre.

Le Prime Day d'Amazon risque donc cette année de côtoyer d'assez près le Black Friday et le Cyber Monday de fin novembre. Pour les deux jours du Prime Day 2019, les ventes réalisées dans le monde, soit 18 pays, avaient surpassé celles du Black Friday et Cyber Monday de 2018 combinés.

Au tout début de cette année, Amazon avait revendiqué plus de 150 millions d'abonnés Prime payants dans le monde.