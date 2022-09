Amazon Prime : fini les bas prix !

C'était attendu pour le 15 septembre prochain, mais cela arrive finalement un peu plus tôt. Amazon augmente d'ores et déjà le prix de son abonnement Amazon Prime en France. Il passe ainsi de 49 € par an auparavant à 69,90 € par an.

L'augmentation est donc de plus de 42 %, sachant que le prix mensuel grimpe pour sa part à 6,99 € par mois au lieu de 5,99 € par mois. La hausse mensuelle est ainsi plus douce à plus de 16 %. Dans le contexte économique actuel et la période d'inflation, ce n'est toutefois pas ce qui devrait calmer une certaine grogne.

L'offre spéciale à destination des étudiants n'est pas épargnée à 34,95 € par an ou 3,49 € par mois. Elle était auparavant à 24 € par an et 2,99 € par mois. Il y a néanmoins une offre d'essai gratuit de 90 jours, alors que cet essai gratuit est de 30 jours pour l'abonnement Amazon Prime classique (sans engagement).

Après une hausse du prix d'Amazon Prime aux USA

Pour ce changement tarifaire, Amazon avait justifié une augmentation des coûts d'exploitation de Prime en France, et une application du nouveau prix au renouvellement de l'abonnement à partir du 15 septembre 2022.

Rappelons que d'autres pays que la France ont déjà connu une augmentation du prix de l'abonnement Amazon Prime, comme aux États-Unis en début d'année à 139 $ par an et 14,99 $ par mois, soit respectivement une hausse de près de 17 % et 15 %.

Prime Video pèse dans la décision de hausse de prix

Outre-Atlantique, le groupe avait mis en avant l'augmentation des salaires et des coûts de transport. En soulignant par ailleurs que l'offre Amazon Prime est plus fournie aux USA qu'en France. Amazon avait ajouté que chaque pays est évalué différemment chaque année.

" Depuis que nous avons lancé Prime en France, nous avons élargi la sélection de produits éligibles à la livraison rapide et illimitée Prime ; ajouté et étendu la livraison rapide de courses alimentaires ; et ajouté plus de divertissements numériques de qualité, y compris des séries TV et films sur Prime Video, la musique avec Amazon Music Prime, les jeux avec Prime Gaming et les livres avec Prime Reading. "

Pour expliquer la hausse de prix en France, Amazon avait particulièrement insisté sur l'augmentation du nombre de séries et de films Amazon Original, et l'accès à la diffusion du tournois de Roland-Garros.