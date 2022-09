Amazon introduit un nouvel événement promotionnel mondial

Amazon fixe dans son calendrier un nouveau rendez-vous commercial et promotionnel après son Prime Day estival. Cette fois-ci dans la perspective des fêtes de fin d'année.

L'édition 2022 de l'événement commercial Prime Day d'Amazon a eu lieu les 12 et 13 juillet. Le géant du e-commerce a revendiqué son plus gros événement du genre à ce jour, avec plus de 300 millions d'articles achetés dans le monde, contre près de 250 millions pour l'édition 2021.

Un rythme de plus de 100 000 articles achetés par minute par les abonnés Prime d'Amazon a été atteint. Ces derniers auraient économisé 1,7 milliard de dollars grâce aux tarifs spéciaux d'après Amazon. Le groupe ne divulgue toutefois par les revenus générés.

Pour cette année 2022, il y avait la rumeur insistante d'un deuxième Prime Day. Amazon annonce aujourd'hui que c'est un nouvel événement dédié au shopping des fêtes de fin d'année qui voit le jour. Il se déroulera sur une durée de 48 heures du 11 octobre au 12 octobre.

Toujours pour les abonnés Amazon Prime

Les Ventes Flash Exclusives Prime (ou Prime Early Access Sale) sont toujours réservées aux membres Prime, même s'il n'est pas formellement fait mention d'un deuxième Prime Day pour cet automne. Pour autant, la teneur ressemble à celle d'un Prime Day.

Bien évidemment, Amazon fait du teasing et n'entre pas dans les détails pour les offres. " Les promotions proposées dans le cadre des Ventes Flash Exclusives Prime permettent de faire des économies importantes dans toutes les catégories, y compris les produits essentiels du quotidien, l'électronique, la maison, l'électroménager, les jouets et les appareils Amazon. "

Pour une sélection de produits, quelques marques sont citées comme Bosch, Calor, De'Longhi, iRobot, Lego, Moulinex, Pampers, Rowenta, Tefal. De quoi ratisser large en plus des appareils Echo d'Amazon et Ring, et en rappelant par ailleurs que le groupe veut faire tomber iRobot dans son giron. Un rachat annoncé en août pour 1,7 milliard de dollars qui est surveillé de près par la Commission fédérale du commerce aux États-Unis.

La FTC émet des craintes sur le fait que le rachat de iRobot par Amazon ne lui donne trop de contrôle et pouvoir dans le domaine de la maison connectée, avec tout un ensemble d'appareils pour couvrir ce marché.

Des offres pour les fêtes de fin d'année

Avec le nouvel événement commercial d'Amazon positionné en octobre, il faudra voir dans quelle mesure il est susceptible d'empiéter sur le Black Friday de fin novembre, voire le Cyber Monday suivant, dans la perspective des achats de fêtes fin d'année. C'est clairement sur ce créneau que se positionne Amazon… mais donc uniquement pour ses abonnés Prime. Un abonnement qui a connu une récente hausse de prix en France.

" Nos clients veulent plus que jamais faire de bonnes affaires, c'est pourquoi nous facilitons d'autant plus leurs achats grâce à des offres adaptées aux fêtes de fin d'année toutes disponibles dès le 11 octobre ", déclare Fréderic Duval, le directeur général d'Amazon France.

Hormis la France, les Ventes Flash Exclusives Prime concernent quatorze autres pays : Allemagne, Autriche, Canada, Chine, Espagne, États-Unis, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Turquie.