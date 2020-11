Amazon Prime Video débarque sur la TV d'Orange

Orange manquait à l'appel. Ce n'est désormais plus le cas avec un accord de distribution d'Amazon Prime Video sur les décodeurs TV d'Orange.

Après Free, SFR puis Bouygues Telecom, c'est au tour d'Orange pour un accord de distribution concernant Amazon Prime Video. Le service de SVOD d'Amazon est annoncé sur la TV d'Orange et pour les abonnés Livebox équipés d'un décodeur TV4, d'un décodeur UHD. La clé TV d'Orange est en outre également compatible.

Pour les abonnés de la TV d'Orange concernés, il est question d'un déploiement progressif avec un accès dans les prochaines semaines. " L'arrivée de l'application Prime Video sur les décodeurs d'Orange est une étape supplémentaire dans le développement du partenariat entre les deux groupes ", écrit Orange dans un communiqué.



Il s'agit d'une option conditionnée à un abonnement à Amazon Prime à 5,99 € par mois (ou 49 € par an), et donc le même prix qu'un abonnement directement depuis Amazon. L'abonnement Prime comprend d'autres éléments comme la livraison gratuite et illimitée en 1 jour ouvré en France, un stockage illimité des photos sur Amazon Photos, un accès prioritaire à des ventes Flash, Prime Day…

L'accord de distribution entre Orange et Amazon pour Prime Video est ainsi similaire à la proposition avec SFR et Bouygues Telecom. Seul Free offre une intégration sans surcoût, mais uniquement dans le cadre de son forfait premium Freebox Delta.

Déjà d'autres partenariats entre Orange et Amazon

Avec Prime Video Channels adossé à Prime Video, Amazon propose des abonnements supplémentaires à des chaînes payantes. Alors que ce n'était pas le cas au moment du lancement de ce service en France, la chaîne OCS (Orange) fait partie des possibilités.

Dans un autre domaine qu'est celui des assistants vocaux, Orange avait déjà noué un partenariat avec Amazon. Il avait pris forme avec l'enceinte connectée Djingo pour faire appel à Alexa d'Amazon afin de profiter de services supplémentaires et d'un accès aux skills. Si le Speaker Djingo est un échec commercial, l'assistant vocal Djingo se retrouve avec la télécommande vocale du décodeur TV UHD d'Orange.