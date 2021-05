Amazon met tous les smartphones Xiaomi en promotion pour son anniversaire

Le bon plan du jour concerne les smartphones Xiaomi qui sont actuellement tous en promotion sur Amazon. En effet, du 14 mai au 24 mai à l’occasion de son anniversaire Xiaomi propose jusqu'à 100 € de réduction sur ses smartphones.

L'ensemble des smartphones concernés est disponible sur cette page dédiée.

On trouvera notamment le Poco X3 Pro avec son écran LCD de 6,67 pouces avec un poinçon centré pour le capteur photo avant et un rafraîchissement 120 Hz adaptatif avec échantillonnage tactile 240 Hz. L'appareil embarque un SoC Snapdragon 860 avec 6 à 8 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de mémoire de stockage. Le système de refroidissement LiquidCool Technology 1.0 permet de longues sessions de gaming.

Au niveau de la photo, un quadruple capteur photo est présent avec un module principal 48 mégapixels, un ultra grand angle 119 degrés, un capteur macro 2 mégapixels et un capteur de récupération des données de profondeur. Sa grande batterie de 5160 mAh permet deux jours d'autonomie selon le constructeur avec compatibilité avec la charge rapide 33 Watts.

Voici une liste non exhaustive des smartphones concernés par la promotion :





