Amazon Style : une boutique de vêtements physique avec des algorithmes

Dans le courant de cette année, Amazon va ouvrir aux États-Unis et plus particulièrement dans un centre commercial à Los Angeles, un premier magasin physique de vêtements. Une enseigne Amazon Style où le smartphone sera le compagnon indispensable.

Avec l'application Amazon Shopping, le client pourra scanner le QR Code associé à un article afin de voir les tailles disponibles, les différentes couleurs proposées et autres détails, ainsi que les évaluations d'autres acheteurs.

En appuyant sur un bouton, il sera par exemple possible d'ajouter des articles sélectionnés dans une cabine d'essayage où ils seront placés par le personnel du magasin dans des placards aménagés. L'application alertera le client quand une cabine d'essayage sera prête.

Du shopping en cabine d'essayage

Dans la cabine d'essayage, le client trouvera les vêtements demandés, de même que d'autres articles déterminés par des algorithmes de machine learning en fonction de ses goûts et habitudes. Elle disposera d'un écran tactile pour poursuivre le shopping sans quitter la cabine.

Amazon promet la disponibilité des vêtements en quelques minutes, en vantant des technologies et processus avancés déjà mis en pratique dans ses entrepôts pour le traitement des commandes, et souligne que les articles seront fréquemment mis à jour avec des prix attractifs.

Les articles pourront être achetés en magasin ou enregistrés dans l'application Amazon Shopping pour un achat ultérieur. Depuis leur domicile, les clients pourront par ailleurs utiliser l'application pour trouver des vêtements et se les faire livrer dans le magasin Amazon Style afin de les essayer.

Pas comme Amazon Go et Amazon Fresh

Amazon Style prendra en charge la technologie Amazon One pour payer en utilisant la paume de la main en vérifiant une identité. Par contre, il n'est pas fait mention de la technologie Just Walk Out d'Amazon pour prendre des articles et sortir du magasin sans passer par un paiement en caisse.

Si dans sa communication Amazon met en avant l'apport technologique et des algorithmes pour améliorer et personnaliser l'expérience client avec son enseigne Amazon Style, le groupe insiste également sur le rôle des employés et vendeurs.