Les ventes flash d'Amazon avant le Prime Day ! Déjà de belles réductions !

Le 11 et 12 octobre, les Ventes Flash Exclusives Prime débarquent chez Amazon. Mais en quoi consiste cet événement ? Pendant ces deux jours, le site propose pour ses abonnés Prime des prix exclusifs sur énormément de produits. Le jour J, nous serons présents pour vous proposer les meilleurs bons plans.

Pour rappel, pour profiter de ce moment, Il faut être membre Amazon prime. Avec cela, vous pouvez profiter de la livraison gratuite et rapide. Mais vous bénéficiez aussi de Prime Vidéo avec des titres originaux, des films à succès, etc., de Prime Reading avec une énorme quantité de livres, d’Amazon Music Prime pour écouter de la musique sans publicité ou encore de Prime Gaming avec une sélection de jeux gratuits chaque mois et de bien d'autres choses. L'abonnement Amazon prime est à 6,99 € par mois ou 69,90 € par an.

Vous pouvez consulter certaines offres déjà disponibles en avant-première via ce lien. Et voici un petit résumé des offres à ne pas rater chez Amazon :

Catégorie

Écran PC

Enceinte connectée

Écran connectée

Liseuse

Domotique

Divers

