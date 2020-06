Conduite autonome : Amazon se paie Zoox sous les railleries d'Elon Musk

Pour plus de 1,2 milliard de dollars, Amazon met la main sur Zoox dans le domaine de la conduite autonome. Un rachat salué à sa manière par Elon Musk.

À l'annonce du rachat de Zoox par Amazon, Elon Musk - le patron de Tesla et SpaceX - a réagi en qualifiant Jeff Bezos - le patron d'Amazon et Blue Origin - de... copie. Avec cette société californienne, Amazon met la main sur un spécialiste des technologies de conduite autonome.

" Nous faisons l'acquisition de Zoox pour les aider à concrétiser leur vision de la conduite autonome ", déclare Amazon sans divulguer le prix de la transaction (sous réserve de l'aval des autorités compétentes). Selon les informations du Financial Times, il serait de plus de 1,2 milliard de dollars.

Même si le groupe est relativement discret à ce sujet, ce n'est pas la première fois que les technologies de conduite autonome suscitent son intérêt, mais une acquisition dans ce domaine marque bel et bien une première.

Le but recherché par Amazon demeure flou. Le groupe de Jeff Bezos planche sur une solution autonome de livraison pour le dernier kilomètre avec son robot autonome Scout et a investi dans la start-up Aurora pour les technologies de conduite autonome. Amazon est en outre actionnaire de Rivian souvent comparé à un concurrent de Tesla.

Zoox travaille sur des taxis autonomes électriques et revendique une conception " à partir de zéro " plutôt qu'une adaptation à des modèles existants pour sa solution technologique.

Tesla avait déposé une plainte en justice visant Zoox et des employés ayant quitté Tesla pour rejoindre Zoox. Quatre d'entre eux avaient pris des documents confidentiels de Tesla. Le litige s'est finalement réglé à l'amiable et avec le paiement d'un montant non divulgué pour Tesla. Cela explique sans doute les railleries d'Elon Musk.