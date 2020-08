AMD réfléchit aussi à une architecture hybride de processeur

La configuration big.LITTLE est une astuce utilisée de longue date chez ARM pour offrir un bon rapport entre performances et consommation d'énergie. Elle constitue à exploiter des groupes de coeurs aux performances différentes pour répondre à différents scénarios d'utilisation.

Cela permet d'utiliser des coeurs économiques pour les tâches basiques et de disposer de coeurs puissants et énergivores mais activés ponctuellement pour les opérations les plus gourmandes.

Ces coeurs puissants, en n'étant activés que lorsqu'ils sont nécessaires, n'épuisent pas inutilement la batterie. La configuration habituelle est de proposer deux groupes de coeurs mais on a pu voir aussi émerger ces dernières années des configuration tri-cluster pour apporter encore plus de finesse dans leur activation en fonction des usages, avec souvent un coeur très puissant isolé et deux groupes de coeurs gérant la plupart des tâches courantes des appareils mobiles.

L'architecture x86 avait jusqu'à présent fait peu de cas de cette possibilité mais les mentalités sont en train de changer. Intel a fait un premier pas dans cette direction avec ses processeurs hybrides Lakefield, constitués d'un coeur puissant Sunny Cove et de quatre coeurs économiques Atom, et tout laisse à penser que l'architecture Alder Lake de la famille Intel Core de 12ème génération utilisera un mode big.LITTLE avec plusieurs groupes de coeurs distincts.

Le groupe AMD pourrait lui aussi finir par proposer une architecture similaire, si l'on en croit un brevet repéré récemment qui décrit une configuration avec deux types de coeurs distincts et des jeux d'instruction spécifiques.

Comme pour ARM, les coeurs puissants ne seraient activés que si nécessaire, permettant de préserver l'autonomie, avec des fonctionnalités pour basculer d'un type de coeur à un autre en fonction de l'intensité de la charge de travail.

L'approche est assez large puisqu'elle pourrait inclure le CPU, le GPU et les DSP dans la gestion des threads. Il ne s'agit encore que d'un brevet et il reste à voir si AMD ira jusqu'à la réalisation d'une plate-forme sur ces bases mais l'idée semble faire son chemin chez tous les concepteurs de processeurs.