Le processeur AMD Epyc 7643 Milan en Zen 3 montre ses muscles sur Geekbench

La troisième génération des processeurs Epyc d'AMD est en approche et son chef de file Epyc 7643 de 48 coeurs montre ses capacités en benchmark.

Le groupe AMD a commencé à évoquer sa troisième génération de processeurs pour serveurs Epyc portant le nom de code Milan et dont la particularité sera de profiter des avantages de l'architecture Zen 3 et d'une gravure en 7 nm, comme les processeurs Ryzen 5000 et une partie des Ryzen 5000 mobiles.

AMD au CES 2021 a évoqué Epyc Milan

Un processeur Epyc 7543 de 32 coeurs avait déjà fait une apparition en début de mois mais c'est maintenant le modèle supérieur AMD Epyc 7643 de 48 coeurs / 96 threads qui fait parler la poudre sur Geekbench.

Testé sur un serveur Wiwynn, sa fréquence affichée est de 2,3 GHz, avec la capacité de monter à 3,44 GHz, et il semble être doté d'un gros cache L2 de 256 Mo, le tout fonctionnant sous Linux et avec un TDP de 225W.

Sur le benchmark, le processeur Epyc 7643 obtient 5850 points en test single et 121080 points en test multicore, ce qui devrait lui donner les moyens de continuer la percée sur le segment des processeurs x86 pour serveurs, malgré la dominaition d'Intel et de ses processeurs Xeon.

Le site Notebookcheck.net note que d'autres membres de la famille Epyc Milan sont tout aussi prometteurs, comme l'Epyc 7663 de 48 coeurs mais avec un TDP supérieur et un Epyc 7763 de 64 coeurs / 128 threads qui doit encore se dévoiler.