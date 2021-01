CES 2021 : AMD tease ses processeurs pour serveurs Epyc Milan en Zen 3

Le groupe AMD avait à coeur de présenter ses processeurs Ryzen 5000 Mobile sous architecture Zen 3 (et certains toujours en Zen 2) au salon CES 2021, dont les modèles les plus puissants pourront être intégrés dans des PC portables gaming et créatifs.

Lors de la présentation, la CEO Lisa Su a commencé à évoquer également l'arrivée prochaine des processeurs Epyc Milan pour serveurs, également sous architecture Zen 3.

Quelques exemples d'applications des processeurs Epyc

Cette troisième génération doit prolonger le succès des séries précédentes qui ont réussi à prendre des parts de marché face à l'omniprésent Intel. Les actuels processeurs Epyc Rome sont présents jusque dans des supercalculateurs et les atouts de l'architecture Zen 3, avec son IPC améliorée et son cache étendu, devraient permettre un nouveau bond des performances.

Lisa Su a donné les premières informations officielle concernant Epyc Milan et a lâché quelques indications sur ses performances comparées aux processeurs Xeon d'Intel.

Les informations sont encore très générales avec la mention de la meilleure performance par coeur x86 du marché et la présentation d'un benchmark donnant un processeur Epyc Milan 32 coeurs quelque 68% plus performant que l'Intel Xeon Gold 6258R, ou encore l'exemple d'une modélisation météo réalisée plus rapidement avec Epyc Milan qu'avec la contrepartie Intel.

Aucun détail précis sur la configuration n'a été donnée, que ce soit sur les performances ou le nombre de coeurs, mais AMD tenait visiblement à vous faire savoir que la série Epyc Milan est en chemin et sera officialisée dans les mois qui viennent.