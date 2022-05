AMD Epyc Genoa / Bergamo : à côté du SP5, un autre socket émerge

Pour la prochaine série de processeurs pour serveurs Epyc, AMD exploitera un nouveau socket SP5 pour les processeurs Genoa...mais il y en aura peut-être aussi un autre.

Des images d'un socket SP6 ont fait leur apparition et ouvrent de nouvelles perspectives. Il semble que AMD prépare ainsi deux séries de processeurs pour serveurs, l'une de haute performance avec le socket SP5 et l'autre orientée vers l'efficience énergétique avec le socket SP6.

Credit : SteinFG

Pour sa quatrième génération de processeurs Epyc, qui se divisera en Genoa et Bergamo, avec des coeurs Zen 4 et Zen 4c, la firme pourra donc proposer des processeurs en SP5 avec une puissance de 400W permettant d'intégrer jusqu'à 32 coeurs Zen 4 ou 64 coeurs Zen 4c ou bien des processeurs en SP6 avec une puissance maximale de 225W et jusqu'à 96 coeurs Zen 4 ou 128 coeurs Zen 4c.

Couvrir tous les besoins des processeurs pour serveurs

Le socket SP6 aurait les mêmes dimensions que l'actuel SP3 mais il serait de type LGA 4844 (au lieu de LGA 4094 pour le SP3). Les trois sockets ne seront donc pas compatibles entre eux et AMD devra donc produire des versions adaptées de ses processeurs en fonction des sockets.

Disposer de deux gammes de processeurs pour serveurs, l'une puissante (pour HPC, par exemple) et l'autre efficiente (pour serveurs compacts, edge computing, besoins télécom...) tout en conservant une base commune, sera un bon moyen de se diversifier et de continuer à récupérer des parts de marché face à Intel, ce qu'a permis la gamme Epyc depuis la première génération.