CES 2021 : AMD dévoile ses processeurs Ryzen 5000 Mobile en Zen 3

Le groupe AMD avait impressionné avec son architecture Zen 3 présentée en octobre 2020 en même temps que les processeurs Ryzen 5000 pour PC de bureau. L'amélioration de l'IPC par rapport à Zen 2 et l'élargissement des caches permettent une solide progression des performances par rapport aux Ryzen 3000 sous Zen 2.

Le salon CES 2021 est l'occasion pour dévoiler les processeurs Ryzen 5000 Mobile pour PC portables utilisant eux aussi la nouvelle architecture Zen 3. Ils sont divisés en séries U (pour ultraportables), séries H pour PC portables plus haut en gamme et séries HX carrément orientées gaming.

A noter que les membres les plus bas des séries U et H restent avec une architecture Zen 2, comme on avait pu le pressentir dans les fuites ces derniers mois avec les noms de code Cezanne (Zen 3) et Lucienne (Zen 2).

Dans la catégorie HX, on trouvera deux membres, AMD Ryzen 9 5900HX et AMD Ryzen 9 5980HX, permettant du jeu en 1080p 100 fps sur des jeux comme Horizon Down Zero et même en 4K avec détails élevés pour le plus puissant des deux.

Outre les performances plus élevées (+16% en single thread et +14% en multithread) grâce à l'architecture Zen 3, les nouveaux processeurs Ryzen 5000 Mobile offriront aussi des autonomies étendues, de 17,5 heures en fonctionnement standard et jusqu'à 21 heures en lecture vidéo.

AMD s'est félicité du nombre grandissant de partenaires associés et a annoncé l'arrivée des premiers PC portables sous AMD Ryzen 5000 Mobile dès le premier trimestre 2021.

Dans le même temps, la firme va lancer des processeurs AMD Ryzen Pro 5000 Mobile avec fonctions de sécurité et de gestion distante à destination des déploiements en entreprise.

Ces processeurs spécifiques, permettant de gérer finement les différentes couches de sécurité, seront lancés au cours du premier semestre 2021.