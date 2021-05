AMD FidelityFX Super Resolution : l'alternative au DLSS de Nvidia pour le mois de juin ?

Avec ses cartes graphiques RTX, Nvidia propose une fonction DLSS (Deep Learning Super Sampling) qui permet d'offrir un meilleur rendu des graphismes certains jeux par entraînement d'une intelligence artificielle.

AMD doit proposer une fonction similaire d'amélioration des graphismes pour ses cartes Radeon RX 6000 sous la forme d'une Super Resolution intégrée à l'ensemble de fonctionnalités FidelityFX.

Cette dernière était espérée pour le printemps et c'est peut-être finalement au mois de juin qu'elle sera lancée. L'information du youtubeur Coreteks qui apporte quelques détails sur son fonctionnement.

La Super Resolution proposera aussi du super échantillonnage permettant un upscale de la définition des jeux mais sans passer par un entraînement préalable d'IA.

Cela devrait lui permettre de proposer cette fonction sur une plus large gamme de cartes graphiques et avec un périmètre plus étendu que le DLSS, réservé au cartes RTX haut de gamme de Nvidia.

La Super Resolution pourrait d'ailleurs aussi être techniquement compatible avec les GPU Nvidia, d'après Coreteks, sans être forcément proposé. En termes de performances, elle devrait toutefois être inférieure à ce que propose le DLSS avec les composants hardware dédiés des cartes RTX.