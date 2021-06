AMD FidelityFX Super Resolution : l'alternative au DLSS de Nvidia arrivera bien en juin

Confirmant les rumeurs à son sujet, la réponse plus générique d'AMD à la fonction DLSS de Nvidia pour améliorer le rendu des jeux débarquera le 22 juin.

En présentant ses cartes graphiques RTX 30 en 2018, Nvidia a profité de leurs performances en matière de traitement d'intelligence artificielle pour présenter sa technologie DLSS (Deep Learning Super Sampling) d'optimisation du rendu et du framerate des jeux.

La réponse d'AMD sera la Super Resolution appartenant à son ensemble d'outils FidelityFX. La firme avait annoncé son support pour ses cartes graphiques Radeon RX 6000 mais ne l'a pas encore proposé.

Pour le salon Computex 2021, elle a de nouveau évoqué cette technique FSR (FidelityFX Super Resolution) qui profitera de quatre paliers de traitement permettant d'augmenter sensiblement le framerate sans perte significative de qualité d'image.

AMD ne s'étend pas sur les détails précis d'optimisation obtenus mais a fait une démonstration avec le titre Godfall, particulièrement gourmand en ressources graphiques.

D'un framerate natif de 49 fps, le jeu pourrait passer grâce au FSR à plusieurs niveaux supérieurs, jusqu'à 150 fps en mode Performance. globalement, les performances pourront être améliorées de 2,5 fois sur les titres supportant cette fonctionnalité.

AMD a rappelé sa nature Open Source qui permettra de la proposer sur différents matériels et même jusqu'aux cartes graphiques GTX de Nvidia, avec l'exemple de Godfall tournant sur GTX 1060 à 27 fps et passant à 38 fps avec le FSR activé, soit 41% de mieux.

La Super Resolution sera compatible avec une centaine de CPU et GPU et une dizaine de studios et moteurs de jeu travaillent déjà à son intégration. Elle sera disponible à partir du 22 juin.