Supercalculateurs exascale : Frontier dépasse Fugaku de loin et devient leader du Top500

Le supercalculateur Frontier animé par des processeurs AMD devient officiellement le système le plus puissant au monde, loin devant Fugaku.

La course aux supercalculateurs exascale se concrétise franchement avec pour la première fois le passage d'un cap symbolique sur le benchmark Linpack. Un nouveau record est établi par le supercalculateur Frontier d'Oak Ridge conçu par Cray sur la base de processeurs AMD Epyc de troisième génération (Epyc Milan) et d'accélérateurs AMD Instinct MI250X qui est crédité de 1,1 exaflop avec Linpack FP64 et jusqu'à 1,69 exaflop en pic.

Il devient donc le nouveau champion du Top500 des supercalculateurs, devant Fugaku, le supercalculateur japonais longtemps leader avec ses 442 petaflops. Frontier est crédité de plusieurs autres records, comme celui du système IA le plus performant au monde avec 6,88 exaflops sur le benchmark HPL-AI, mais aussi celui de la meilleure efficience énergétique, ce qui le place en tête du classement Green500 avec une capacité de traitement de 52,23 Gigaflops par Watt.

Ces résultats sont une belle promotion des composants d'AMD qui ser retrouvent présents dans 5 supercalculateurs du Top10 mondial et avec une présence grandissante dans les systèmes intégrant le Top500, sans compter une domination sur le Top10 du Green500, note le site Tom's Hardware.

Le premier supercalculateur exascale officiel

Avec ses 602 112 coeurs CPU et ses 4,6 petaoctets de RAM DDR4 ainsi que ses 37 888 GPU AMD Instinct MI250X, représentant plus de 8 millions de coeurs GPU associés à 4,6 petaoctets de mémoire rapide HBM, le tout avec interconnexion Cray et refroidissement liquide, le supercalculateur est utilisé par le Département de l'Energie américain au Oak Ridge National Laboratory, dans le Tennessee.

L'ensemble comprend quelques 60 millions de composants mais n'a pas été immunisé contre la pénurie de composants électroniques, conduisant le gouvernement américain à invoquer le Defense Act et la sécurité nationale pour obtenir des accès prioritaires aux chaînes d'approvisionnement.

Car si Frontier est officiellement le premier (et le seul) système exascale validé, il se murmure que la Chine dispose déjà d'au moins deux systèmes de niveau exascale, sans les avoir soumis aux benchmarks officiels.

En l'absence de données ou même de détails sur les caractéristiques de ces mystérieux supercalculateurs, difficile de savoir de quoi il en retourne et s'ils sont réellement capables d'atteindre des performances exascales dans les conditions des outils de mesure actuels.

Des européens dans le Top10 mondial

Selon le classement actualisé du Top500 des supercalculateurs, le premier système européen est LUMI de l'EuroHPC / CSC situé en Finlande et offrant une performance de 151,9 petaflops, le plaçant en troisième position mondiale.

En dixième position, on trouve le supercalculateur Adastra situé en France et exploité par le GENCI-CINES (Grand Equipement National de Calcul Intensif - Centre Informatique National de l'Enseignement Supérieur), avec une puissance de 46,10 petaflops.

Tous deux exploitent également des processeurs AMD Epyc de troisième génération et des accélérateurs AMD Instinct MI250X.