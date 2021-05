AMD : l'alternative au DLSS de Nvidia serait la Gaming Super Resolution

Si les rumeurs sont correctes, AMD dévoilera un mode FidelityFX Super Resolution en juin qui aura le même rôle que la technique DLSS (Deep Learning Super Sampling) de Nvidia d'amélioration du rendu des graphismes des jeux.

Son fonctionnement ne sera toutefois pas complètement similaire puisqu'il ne pourra pas s'appuyer sur les composants hardware dédiés dont disposent les cartes graphiques RTX de Nvidia.

Cette Super Resolution d'AMD pourrait reposer sur une méthode Gaming Super Resolution qui a fait l'objet d'un brevet fin 2019 mais dont les éléments ne sont rendus publics que maintenant.

Considérant que le super échantillonnage par entraînement d'intelligence artificielle, comme proposé par Nvidia, peut poser des problèmes de qualité d'affichage (perte de détail, colorisation), AMD décrit une méthode d'upscaling combinant plusieurs techniques générant un meilleur framerate avec une image de qualité.

La méthode est plus générique que celle de Nvidia et pourrait fonctionner avec un plus large panel d'équipements, des smartphones aux ordinateurs en passant par les téléviseurs et enregistreurs multimédia numériques comme technologie d'optimisation de l'affichage des contenus, en fonctionnant sur des matériels divers et hétérogènes, comme des CPU et GPU présents sur le même die ou séparés ou des configurations multi-CPU ou multi-GPU.

Cet aspect versatile avait déjà été évoqué dans les fuites récentes concernant la Super Resolution d'AMD, avec même la possibilité qu'elle fonctionne (au moins en théorie) avec des GPU RTX de Nvidia.

A voir maintenant comment AMD va présenter la chose et autoriser ou non cette compatibilité au sens large. Pour le moment, l'entreprise ne dévoile rien de cette technologie et n'a confirmé qu'un lancement dans le courant de l'année.