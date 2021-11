AMD Instinct MI200 : l'accélérateur graphique passe au cDNA 2 et aux chiplets

L'architecture cDNA est une variation du RDNA tournée vers les besoins des serveurs en datacenters avec des fonctions spécifiques pour s'accommoder des charges de travail pour certaines activités, notamment HPC et IA.

Après le MI100 en cDNA, AMD dévoile son nouvel accélérateur Instinct MI200 utilisant la nouvelle évolution d'architecture cDNA 2. Sa particularité est de proposer un design multi-die MCM (Multi-Chip Module) avec deux tuiles de 208 ou 220 CU (Compute Units), selon la variante, gravés en 6 nm.

Les deux tuiles sont réunies par 8 liens d'interconnexion Infinity Fabric assurant une bande passante de 800 Go/s entre les deux éléments. L'ensemble représente 58 milliards de transistors et sera cadencé à 1,7 GHz.

L'accélérateur MI200 utilisera de la mémoire rapide HBM2e (jusqu'à 128 Go) avec la possibilité d'atteindre une bande passante de 3,2 To/s. AMD promet pour son MI200 des performances x2,5 à x4,9 en HPC et x1,2 en entraînement IA par rapport au concurrent Nvidia et son accélérateur A100 sous Ampere mais ne donne pas d'indications sur le TDP, qui pourrait être de 550W.

Deux versions sont proposées : Instinct MI250 de 208 CU et MI250X de 220 CU, les deux au format SXM, avec une variante MI210 en format PCIe devant arriver plus tard.