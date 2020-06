AMD Radeon Instinct MI100 : le premier accélérateur GPU en cDNA se confirme

Début mars, AMD a apporté des précisions sur son architecture RDNA 2 qui sera le support des futurs GPU Big Navi à la base de cartes graphiques gaming haut de gamme capables de venir rivaliser avec les produits du concurrent Nvidia et sa série RTX.

Mais ce n'est pas le seul segment visé et une architecture cDNA (Compute DNA) dérivée a également été annoncée en visant cette fois le marché du HPC et des accélérateurs graphiques.

Souhaitant se renforcer sur ce secteur qui attire de plus en plus l'attention pour divers besoins, et notamment ceux de l'IoT, la 5G et l'intelligence artificielle, AMD prépare donc une offre qui prendra la forme d'un accélérateur graphique Radeon Instinct MI100 attendu durant le second semestre.

Mark Papermaster confirmed MI100 Discrete GPU accelerator for 2H 2020 pic.twitter.com/P6KTrm0B2S — Hassan Mujtaba (@hms1193) June 17, 2020

C'est le directeur technique d'AMD, Mark Papermaster lui-même, qui a évoqué cette nouveauté connue sous le nom de code Arcturus et que l'on a déjà croisé dans des fuites en début d'année.

Elle profitera d'une base Vega 20 gravée en 7 nm et accompagnée de 32 Go de mémoire HBM2, avec l'architecture cDNA taillée pour un usage dans les serveurs et en datacenter, distincte de l'architecture RDNA réservée aux cartes graphiques grand public, et pilotée avec la couche logicielle ROCm (Radeon Open Compute Platform).