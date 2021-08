AMD Instinct MI200 : l'accélérateur GPU en cDNA 2 pour la fin de l'année

AMD exploite l'architecture RDNA pour ses cartes graphiques gaming et grand public mais, pour s'ouvrir de nouvelles opportunités, la firme a lancé une variante CDNA (Compute DNA) calibrée pour les produits GPU destinés aux datacenters.

Après l'accélérateur Instinct MI100 en CDNA lancé l'an dernier, AMD prépare un nouvel accélérateur Instinct MI200 avec une nouvelle architecture CDNA 2. Les premiers exemplaires sont déjà entre les mains des clients intéressés.

Portant le nom de code Aldebaran, elle devrait être bientôt officialisée et plus largement diffusée avant la fin de l'année. Cela est confirmée par une slide de présentation interne évoquant une gravure sur un noeud avancé par rapport à CDNA et sa gravure en 7 nm (mais sans plus de précisions).

Et si CDNA avait un focus sur le HPC (High Performance Computing) et le Machine Learning, l'architecture CDNA 2 aura la capacité de couvrir les besoins de supercalculateurs exascale.

Place à la configuration MCM

Le site Videocardz note qu'Aldebaran sera le premier GPU de la firme avec configuration MCM (Multi-Chip Module), que l'on devrait aussi retrouver dans les versions haut de gamme des cartes graphiques gaming en RDNA 3 qui succèderont à l'actuelle gamme Radeon RX 6000.

On trouverait donc dans l'accélérateur Instinct MI200 deux chiplets de 128 CU (Compute Units) chacun, soit 16 384 coeurs au total dans la configuration complète, en comptant les coeurs de secours. L'accélérateur disposerait en outre de 128 Go de mémoire rapide HBM2e.

C'est cet ensemble qui devrait se confronter à l'architecture Hopper de Nvidia également pensée pour des besoins professionnels et qui fera aussi appel à une configuration MCM, et avec l'architecture Intel Xe-HP.