AMD Monet (APU Zen 3) et Bergamo (Epyc 5eme generation) : les prochaines plate-formes évoquées

Les prochaines plates-formes pour APU et processeurs pour serveurs d'AMD sont signalées dans de nouvelles fuites.

Le groupe AMD déploie son architecture Zen 3 dans toutes ses catégories de processeurs et pourrait prochainement descendre jusqu'à l'entrée de gamme avec une série AMD Monet en fuite sur le Web.

Elle correspondrait à des APU mobiles avec 4 coeurs Zen 3 mais revenus au noeud 12 nm (12LP+) chez GlobalFoundries, avec RAM LPDDR4 / LPDDR4x et une partie graphique RDNA 2 composée de 2 à 4 coeurs.

AMD Monet remplacerait Dali pour les processeurs de type Athlon mais la gamme pourrait aussi équiper des automates bancaires.

AMD Bergamo

Alors que les processeurs Epyc de 3ème génération (AMD Milan) en Zen 3 ont été officialisés au printemps, il est maintenant question des générations suivantes. On sait déjà que la famille suivante sera représentée par AMD Genoa qui profitera d'une architecture Zen 4.

Viendra ensuite AMD Bergamo, toujours avec architecture Zen 4 et constituant une série intermédiaire avant le passage à AMD Turin qui basculera sur Zen 5. Concernant AMD Bergamo, Moore's Law is Dead (MLID) indique que les configurations monteront jusqu'à 128 coeurs Zen 4 gravés en 5 nm, contre 96 coeurs Zen 4 maximum pour Genoa.

Genoa aurait moins de coeurs pour pouvoir pousser les cadences plus haut et mieux contrer les futurs processeurs pour serveurs Intel Sapphire Rapids l'an prochain. Bergamo donnera pour sa part toute la mesure de l'architecture Zen 4 et exploitera le socket SP5, comme Genoa.

AMD Bergamo serait placé dans la roadmap pour contrer les SoC ARM destinés au cloud et au nombre de coeurs généreux. Cela implique que si Genoa s'appuiera sur 12 groupes CCD pour arriver à 96 coeurs, il faudra 16 groupes CCD chez AMD Bergamo pour atteindre les 128 coeurs.