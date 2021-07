AMD Navi 31 : premiers détails officieux sur l'architecture graphique RDNA 3

Le groupe AMD n'en a pas fini avec les GPU RDNA 2 et va continuer de décliner les variations tout au long d'une grille tarifaire étudiée. Logiquement, la génération suivante se prépare et l'on commence à entendre de plus en plus parler du GPU Navi 31 avec architecture RDNA 3.

On suppose déjà qu'il sera organisé en MCM (Multi-Chip Module) avec deux ensembles de coeurs sur le même die et que les performances seront significativement augmentées grâce aux optimisations de l'architecture et à une gravure en 5 nm.

Le site 3DCenter affirme que le GPU Navi 31 embarquera 15360 coeurs répartis dans ces deux groupes, soit 15 WGP (Workgroup Processors) chacun plutôt qu'une organisation en CU (Compute Units) qui n'auraient donc plus cours dans la nouvelle architecture.

L'un des mystères à l'heure reste la quantité de mémoire qui sera associée mais le bus devrait rester sur du 256-bit comme Navi 21. La grande différence portera surtout sur un Infinity Cache qui se situera entre 256 et 512 Mo, contre 128 Mo pour Navi 21.

Le site Videocardz spécule sur le fait que Navi 31 pourrait être au coeur d'une future carte graphique Radeon RX 7900 XT mais qui ne serait pas lancée avant fin 2022.