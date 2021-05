AMD Navi 31 en RDNA 3 : jusqu'à trois fois plus de performances ?

Les informations autour de la prochaine plate-forme GPU RDNA 3 d'AMD sont encore maigres mais elles commencent à émerger ici et là. Des indiscrétions datant du mois de janvier évoquaient la possibilité d'un GPU Navi 31 avec une structure MCM (Multi Chip Module) composée de 2 chiplets de 80 Compute Units (CU) chacun.

Le successeur de Navi 21, qui équipe actuellement les plus grosses cartes graphiques Radeon RX 6000, offrirait donc 160 CU et sans doute plus de 10 000 coeurs.

Sur Twitter, Yuko Yoshida évoque la différence de performance entre Navi 21 et Navi 31 et anticipe des performances multipliées par au moins 2,5 et sans doute plus encore.

Si Navi 2.x est gravé en 7 nm, les cartes graphiques avec Navi 3.x et RDNA 3 devraient en principe profiter d'une gravure en 5 nm, toujours chez le fondeur TSMC.

Parmi les attentes, on trouve des performances en ray tracing similaires à celles des GPU Ampere de Nvidia mais toujours pas d'équivalent hardware aux Tensor Cores de Nvidia pour apporter les capacités de machine learning pour l'optimisation des graphismes via la Super Resolution FidelityFX.

Enfin, les GPU Navi 3.x / RDNA 3 devraient se confronter à la génération post-Ampere de Nvidia, qui devrait correspondre à l'architecture Lovelace soit fin 2022 soit en 2023 (une gamme RTX 30 Super devrait s'intercaler entre-temps).