APU AMD Phoenix en Zen 4 : une partie graphique aussi puissante qu'une RTX 3060 ?

La gamme de processeurs Ryzen 7000 d'AMD arrivera en fin d'année et profitera pour la première fois d'une architecture Zen 4 avec gravure en 5 nm. Peu à peu, la série se dessine du côté de l'offre pour PC portables avec en partie haute des processeurs Dragon Range pour PC gaming et de l'autre des APU Phoenix pour des machines plus mainstream.

On sait déjà que les APU Phoenix profiteront du support de la RAM DDR5 et de l'interface PCIe Gen 5, avec un TDP compris en 35 et 45W. Selon les dernières rumeurs, la partie graphique pourrait profiter de l'architecture RDNA 3, lui apportant une solide puissance sur cet aspect.

Déjà, le leaker Greymon55 affirme que la partie graphique des APU Phoenix sera au niveau d'une carte RTX 3060 mobile de Nvidia tout en consommant beaucoup moins d'énergie que cette dernière.

Cela apporterait des capacités de jeu en Full HD même sur des machines grand public avec l'apport de certaines fonctions comme l'upscaling grâce au FSR (FidelityFX Super Resolution) capable d'optimiser le framerate.

Ce support de RDNA 3 dans les APU Phoenix, qui apporterait la gravure en 5 nm aussi sur la partie graphique, reste toutefois à confirmer