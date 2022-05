AMD Ryzen 7000 : du Dragon Range en Zen 4 pour PC portables gaming

AMD précise un peu sa roadmap pour ses futurs processeurs Ryzen 7000 avec architecture Zen 4 et introduit une famille Dragon Range pour PC portables gaming.

Avec l'arrivée de l'architecture CPU Zen 4 plus tard dans l'année, AMD va lancer de nouveaux processeurs Ryzen 7000 dont la firme précise un peu le détail. Les premiers à apparaître dès fin 2022 seront les processeurs pour PC de bureau AMD Raphael dont on a déjà entendu parler.

Ils offriront un TDP d'au moins 65W et supporteront la mémoire DDR5 et l'interface PCIe Gen 5, rattrapant le retard sur les processeurs Alder Lake d'Intel, avec le nouveau socket AM5.

Pour les PC portables, et pour faire suite aux processeurs Ryzen 6000 Rembrandt, AMD segmentera son offre en deux familles attendues pour 2023. Côté haut de gamme et gaming, ce seront les processeurs AMD Dragon Range avec architecture Zen 4 et un TDP d'au moins 55W.

Ils seront également compatibles avec la mémoire DDR5 et l'interface PCIe Gen 5. Les processeurs Dragon Range correspondront à des Raphael mobiles et devraient compter jusqu'à 16 coeurs. Ils devraient constituer le pendant des Alder Lake-HX, également dérivés des processeurs pour PC de bureau.

Pour les PC portables plus basiques, AMD déploiera les APU AMD Phoenix avec TDP de 35 à 45W et architecture Zen 4 associée à de la mémoire LPDDR5 et l'interface PCIe Gen 5.