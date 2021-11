AMD grimpe à 25% de part de marché des processeurs x86 avant l'arrivée d'Intel Alder Lake

Les processeurs Intel Core 12ème génération utilisant la plate-forme Alder Lake s'apprêtent à débarquer sur le marché et la firme de Santa Clara espère enfin mettre fin à la longue période de transition vers la gravure en 10 nm tout en proposant une architecture hybride qui doit lui permettre de reprendre l'ascendant.

Car pendant qu'Intel accumulait les retards, son concurrent AMD a bien occupé le terrain avec ses différentes gammes de processeurs et ses architectures Zen. Depuis deux ans, la firme ne cesse de gagner des parts de marché dans les différents compartiments (PC de bureau, PC portable, serveur...).

Selon le cabinet d'études Mercury Research, AMD aurait ainsi atteint au troisième trimestre 2021 une part de marché de 24,6% toutes plates-formes x86 confondues, à deux doigts de son record historique de 2006 (25,3%).

Les notebooks, le point fort

Cette attractivité s'exprime notamment sur le segment des PC portables pour lesquels AMD s'offre une part de marché record de 22% en volume et de 16,2% en valeur.

Et pendant qu'Intel déploie ses nouveaux processeurs pour lesquels son CEO Pat Gelsinger promet monts et merveilles, la firme au logo rouge ne va pas rester passive ces prochains trimestres avec l'arrivée imminente d'une architecture Zen 3 révisée pour adopter la technologie 3D V-Cache et le lancement des APU Rembrandt (Ryzen 6000 ?) et des processeurs Epyc Milan-X, sans compter l'officialisation de l'architecture Zen 4 en fin d'année, avec quelques surprises potentielles intermédiaires comme Zen 4D.