AMD Zen 4D : la réponse aux processeurs Alder Lake hybrides d'Intel ?

Avec Alder Lake, Intel inaugure une nouvelle architecture utilisant des coeurs puissants et des coeurs économiques, à la manière de ce que l'on peut trouver sur les smartphones avec puce ARM.

Cette innovation est au coeur de la gamme Intel Core de 12ème génération et permet de générer des configurations jusqu'à 16 coeurs, sans compter une partie graphique intégrée Intel Xe et le support de la RAM DDR5 et due l'interface PCIe Gen 5.

Face à la mode de l'hybride, le concurrent AMD continue de faire de la résistance et reste sur des configurations homogènes, sans rien s'interdire.. Dans un premier temps, il pourrait adapter sa prochaine architecture pour mieux concurrencer Intel sans faire encore appel à une architecture hybride clairement définie.

Selon Moore's Law is Dead, AMD préparerait ainsi une architecture Zen 4D ou Zen 4 Dense constituant une variation de l'architecture Zen 4 et caractérisée par une baisse de la fréquence pour gagner en efficacité énergétique, ainsi qu'un cache L3 réduit.

Une variation de Zen 4 dans un premier temps

Plutôt que de proposer une nouvelle microarchitecture, il s'agirait donc d'adapter Zen 4 pour gagner du temps et du coût de développement. Selon la source, les processeurs pour serveurs Epyc Bergamo, dont on a déjà entendu parler il y a quelque temps et qui seraient rattachés à l'architecture Zen 4, comme Epyc Genoa, exploiteraient cette architecture avec des chiplets de 16 coeurs Zen 4D, avec des configurations pouvant atteindre jusqu'à 128 coeurs.

Bergamo constituerait donc une variation qui apparaîtrait au deuxième trimestre 2023, avant Genoa. Le multi-threading SMT-2 pourrait être conservé (mais à confirmer) mais le support du jeu d'instructions AVX-512 serait retiré (ou partiellement désactivé).

A noter que l'architecture Zen 4D est déjà apparue dans une roadmap, suggérant qu'elle sera déployée pour d'autres catégories de processeurs, comme de futurs APU AMD Strix Point. Et l'élément intéressant est que cette roadmap indique une architecture Zen 5 + Zen 4D pour cette plate-forme...hybride ?