AMD Radeon RX 5300 : le GPU entrée de gamme en Navi 14 bientôt officialisé ?

Le groupe AMD va-t-il étendre sa gamme de cartes graphiques pour PC de bureau vers une Radeon RX 5300 ? S'il existe déjà une version Mobile (Radeon RX 5300M), rien n'a été encore annoncé sur ce segment.

Elle semble pourtant faire une apparition dans la base de CompuBench, sans pouvoir préciser s'il s'agit d'un nouveau membre à venir dans la série Radeon RX ou d'un composant spécifique à un OEM.

La carte graphique devrait donc embarquer un GPU Navi 14, comme les Radeon RX 5500, et supporter l'interface PCIe 4.0. Elle est listée avec 24 CU (Compute Units), soit 1536 Stream Processors.

Elle devrait conserver 3 Go de mémoire DDR6 14 Gbps, comme les versions mobiles (contre 4 Go GDDR6 pour la RX 5500 XT), et avec un bus 96-Bit assurant une bande passante de 168 Gbps (contre 224 Gbps pour les RX 5500).

Pour Tom's Hardware, si AMD doit vraiment lancer une Radeon RX 5300, elle pourrait se confronter avec la Nvidia GeForce GTX 1650 côté performances.