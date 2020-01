AMD Navi 12 : le GPU de la Radeon RX 5600 XT repéré ?

Après les Radeon RX 5700 et RX 5500 profitant de l'architecture Navi, c'est une carte graphique intermédiaire Radeon RX 5600 XT qui devrait bientôt faire son apparition et qui se montre déjà officieusement dans les benchmarks et listings de certification.

Elle pourrait finalement embarquer une base Navi 12 dont une partie des caractéristiques se dévoile peut-être dans une apparition sur CompuBench. On y trouve une configuration avec 36 Compute Units, soit 2304 stream processors, et une fréquence maximale de 1144 MHz....seulement.

[CompuBench] Compute Performance of AMD 69B0:71 https://t.co/c6Q6eWsEwI

> GFX1011 = Navi 12.

>CL_DEVICE_MAX_CLOCK_FREQUENCY : 1144.

>CL_DEVICE_MAX_COMPUTE_UNITS : 18 (WGP). — 比屋定さんの戯れ言@Komachi (@KOMACHI_ENSAKA) 1 janvier 2020

Elle pourrait donc être plus différenciée de sa grande soeur, la Radeon RX 5700 XT, qu'escompté, notamment avec une fréquence si basse, mais des doutes subsistent sur le fait qu'il s'agit bien ici du GPU de la future Radeon RX 5600 XT alors que cette dernière devrait en principe embarquer des composants très proches par rapport à la RX 5700 XT.