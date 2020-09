Nvidia GeForce RTX 30 : les dimensions des trois cartes graphiques comparées

En dévoilant début septembre les premières cartes graphiques de sa série RTX 30 sous Ampere, le CEO de Nvidia a mis les petits plats dans les grands en réalisant une présentation depuis sa cuisine et en sortant une énorme RTX 3090 du four.

Les nouveaux GPU renouvellent l'offre en haut de gamme et vont permettre de jouer jusqu'en 8K avec toujours le ray tracing et le DLSS à l'honneur. Une photo diffusée sur le Web montre les trois cartes graphiques côte à côte, permettant de mieux se rendre compte de la démesure de la RTX 3090 qui occupera trois slots, contre deux pour les RTX 3070 et RTX 3080.

Les imposantes dimensions de 31,3 x 13,8 cm du fleuron de Nvidia en font un produit à part comparées aux 28,5 x 11 cm de la RTX 3080 et aux 24,2 x 11,2 cm de la RTX 3070.

Autant dire qu'il faudra disposer d'un sacré boîtier et d'un bel espace interne pour accueillir un tel monstre et profiter de ses qualités. Les RTX 3080 et 3090 seront disponibles après mi-septembre tandis que la RTX 3070 arrivera sur le marché en octobre. Il est aussi déjà question officieusement d'une RTX 3060 qui arriverait un peu plus tard, en octobre ou novembre.