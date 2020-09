AMD Radeon RX 6000 : une test board de la carte graphique en fuite

Le groupe Nvidia vient de dévoiler ses cartes graphiques gaming sous Ampere RTX 30 avec comme chef de file une RTX 3090 surdimensionnée promettant de pouvoir assurer du jeu jusqu'en 8K.

AMD va bientôt répliquer avec ses propres GPU Big Navi représentés par une gamme Radeon RX 6000 qui sera officialisée le 28 octobre prochain. Cette dernière s'appuiera sur une nouvelle architecture RDNA 2 que l'on retrouvera aussi dans les nouvelles consoles de salon Playstation 5 de Sony et Microsoft Xbox Series X et S d'ici la fin de l'année.

En attendant d'en savoir plus, c'est la photo supposée d'une test board de Radeon RX 6000 qui apparaît sur le Web et laisse filer l'imagination sur ses caractéristiques. On n'aperçoit que le dessous de la carte graphique mais la mention XT suggère qu'il s'agit du GPU complet tandis que l'on aperçoit les ancrages d'une mémoire GDDR6.

Rappelons que les RTX 3080 et RTX 3090 de Nvidia exploitent une mémoire GDDR6X encore plus performante mais qu'il s'agit du résultat d'une collaboration avec Micron que l'on n'est pas sûr de voir chez d'autres fabricants de GPU, comme la GDDR5X, puisqu'il ne s'agit pas d'une standardisation validée par le JEDEC.

La rumeur de la présence de mémoire HBM2 sur les Radeon RX 6000, plus performante mais aussi plus chère, est invalidée ici et la test board semble disposer de 16 Go de GDDR6 avec un bus 256-bit.

Le site Wccftech spécule qu'AMD pourrait utiliser des dies 16 Gb capables d'atteindre 16 Gbps, ce qui donnerait à la carte graphique une bande passante de 560 Gbps. On ne pourra pas en tirer de conclusions dans la mesure où l'on ne sait pas à quel point cette test board est proche d'une version définitive.

De même, le système de refroidissement est typique d'un produit en cours de développement et ne permet pas de savoir à quoi ressemblera la solution adoptée dans le produit finalisé.

RDNA 2 doit apporter une amélioration de 50% de performance par watt par rapport à l'actuel RDNA et permettre du jeu jusqu'en 4K, tout en profitant d'une gravure en 7 nm avec un procédé plus avancé, permettant de déployer plus de puissance pour une consommation moindre.

On attend toujours de voir le support du ray tracing matériel et du VRS (Variable Rate Shading) promis par AMD sur cette nouvelle génération.