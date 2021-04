AMD Radeon RX 6600M : le GPU Navi 23 en approche

Le groupe AMD n'est pas encore descendu en-dessous des Radeon RX 6700 en Navi 22 mais les mentions concernant un GPU Navi 23 plus bas en gamme suggèrent l'extension prochaine de la gamme.

Repérée dans un listing au sein des pilotes diffusés par la firme, l'apparition d'une Radeon RX 6600M pour laptops se précise avec Navi 23 et toujours la plate-forme RDNA 2. Le GPU devrait aussi être utilisée pour une Radeon RX 6500M à venir.

A noter que les pilotes font même mention d'un GPU Navi 24 (pour une future Radeon RX 6300M ?) qui pourrait indiquer qu'AMD a encore de la réserve pour étoffer sa série Radeon RX 6000 jusqu'à fournir un successeur à la Radeon RX 5300M en Navi 14.

En attendant, la Radeon RX 6600M conserve une bonne partie de son mystère. Le site Videocardz anticipe jusqu'à 2048 coeurs CUDA à bord (mais peut-être un peu moins, selon d'autres sources), avec 8 Go de mémoire GDDR6 en 12 Gbps et bus mémoire 128-bit (224 Go/s de bande passante), ce qui laissera de la place pour proposer une Radeon RX 6500M avec 4 Go de GDDR6, mais tout ceci demandera à être affiné.