AMD Radeon RX 6600 non XT : premiers rendus de la carte graphique pas encore annoncée

AMD n'a dévoilé jusqu'à présent que la Radeon RX 6600 XT avec Navi 23 mais la version non XT ne devrait plus tarder, des rendus d'une version concoctée par Gigabyte ayant émergé sur la Toile.

Le groupe AMD a lancé fin juillet sa carte graphique gaming Radeon RX 6600 XT avec GPU Navi 23 XT et 8 Go de mémoire GDDR6, avec un positionnement de milieu de gamme.

Rien n'a été dit d'une version non XT même si des rumeurs ont évoqué son existence et un lancement plus tardif. Le mystère de la Radeon RX 6600 se dévoile un peu avec la diffusion par Videocardz de rendus d'une version par Gigabyte.

Celle-ci exploite un GPU Navi 23 XL avec 1792 Stream Processors et s'accompagne elle aussi de 8 Go de mémoire GDDR6, ce qui la rend similaire à la Radeon Pro W6600 officialisée en juin.

La configuration mémoire ne devrait pas changer par rapport à la version XT avec de la GDDR6 en 16 Gbps et bus 128-bit, assurant une bande passante de 256 Go/s. La Radeon RX 6600 sera taillée pour du jeu en 1080p et devrait se trouver sur le territoire de la RTX 3050 de Nvidia.

Un lancement est pressenti pour le mois de septembre ou octobre 2021 à un tarif encore inconnu mais qui sera en-dessous du prix de référence de 379 dollars de la version XT.