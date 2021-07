AMD Radeon RX 6600 XT : la carte graphique officialisée

AMD officialise sa carte graphique Radeon RX 6600 XT en Navi et confirme enfin son tarif avant sa commercialisation le 11 août.

La multiplication des fuites et des apparitions dans les listings des revendeurs annonçait son officialisation imminente. AMD ajoute donc un nouveau membre à sa famille de cartes graphiques Radeon RX 6000 avec architecture RDNA 2 en descendant en gamme avec la Radeon RX 6600 XT.

Armée d'un GPU Navi 23 XT avec 32 Compute Units, soit 2048 Stream Processors, et une cadence de 2359 MHz passant à 2589 MHz en boost et 32 Mo d'Infinity Cache, elle est accompagnée de 8 Go de mémoire GDDR6 en 16 Gbps avec bus mémoire 128-bit lui octroyant une bande passante de 256 Go/s.

Rivale de la RTX 3060

Son TGP est de 160W et la Radeon RX 6600 XT se destine avec cette configuration essentiellement à du jeu en 1080p. Elle se positionne comme une concurrente de la RTX 3060 de Nvidia (lancée en début d'année) et AMD vante de meilleurs framerates sur certains jeux en réglages 1080p max par rapport à cette dernière.

La firme indique également que la nouvelle carte graphique offre des performances améliorées de 1,4 à 1,7 fois sur différents titres par rapport aux Radeon RX 5600 XT et Radeon RX 5700 de génération précédente.

AMD fixe enfin le prix de la Radeon RX 6600 XT en le portant finalement à 379 dollars, avec une commercialisation à partir du 11 août. La baisse de la pression issue du marché des cryptomonnaies et des stocks plus conséquents devraient la rendre plus facilement accessible.

La carte graphique ne sera pas proposée directement par AMD et il faudra donc passer par les versions des partenaires AiB en simple, double voire triple ventilateur en fonction des configurations.