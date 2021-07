AMD Radeon RX 6600 XT : la carte graphique en Navi 23 lancée le 11 août ?

Après avoir dévoilé les variantes haut de gamme de sa série Radeon RX 6600 avec GPU Navi 20 et architecture RDNA 2, AMD descend progressivement en gamme et prépare le lancement des Radeon RX 6600 / 6600 XT qui exploiteront un GPU Navi 23.

Les cartes graphiques ont déjà fait plusieurs apparitions dans des listings et leur lancement semble être programmé pour le mois d'août. Le site Fudzilla donne des précisions en affirmant que la présentation se fera le 11 août prochain.

Les deux versions Radeon RX 6600 et Radeon RX 6600 XT devraient y être dévoilées. On attend toujours 8 Go de mémoire GDDR6 avec un bus 128-bit et une version XT dotée de 2048 Stream processors, contre 1792 pour la version non XT.

Si les prix gardent leur mystère, Fudzilla suggère que les stocks de cartes graphiques seront conséquents au lancement, d'autant plus que la pression sur le segment s'est allégé avec le recul du secteur des cryptomonnaies.