AMD Radeon RX 6000 : une carte graphique Navi 23 en avril ?

Alors que la Radeon RX 6700 XT débarque sur le marché, la firme préparerait une carte graphique encore plus abordable et dotée d'un GPU Navi 23 pour le mois d'avril.

La Radeon RX 6700 XT est officiellement disponible mais à des tarifs bien supérieurs aux 479 dollars recommandés et permet de profiter de l'architecture RDNA 2 grâce à son GPU Navi 22.

Déjà, des informations sur une carte graphique positionnée plus bas en gamme et dotée d'un GPU Navi 23 suggèrent une extension de la gamme pour le mois d'avril. On l'a déjà croisé dans des rumeurs antérieures et il pourrait être au coeur d'une carte Radeon RX 6500 XT (une Radeon RX 6600 XT étant plutôt attendue avec Navi 22).

Sur Twitter, on évoque un GPU de 236 mm2 portant le nom de code Dimgray Cavefish destiné à du gaming 1080p doté de 32 Compute Units et de 64 Mo d'Infinity Cache.

Il serait accompagné de 8 Go de mémoire GDDR6 (16 Gbps) avec bus 128-bit, soit une bande passante de 256 Go/s. Autant de caractéristiques qui placerait la carte graphique au niveau de la RTX 3060 de Nvidia.

Un prix de 2499 yuans, soit environ 320 €, est mentionné et semble cohérent avec le reste de la gamme Radeon RX 6000.