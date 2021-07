AMD Radeon RX 6600 XT : la carte graphique avec un unique ventilateur centré ?

La carte graphique AMD Radeon RX 6600 XT n'est toujours pas officialisée malgré de multiples rumeurs sur ses caractéristiques et des apparitions dans les listngs de l'EEC (Eurasian Economic Commission), suggérant un lancement pas si lointain.

Armée d'un GPU Navi 23, comme les Radeon RX 6600M et Radeon Pro W6600 / W6600M, elle permettrait de continuer de descendre en gamme et de favoriser le renouvellement d'anciennes cartes graphiques grâce à un prix plus doux, peut-être en-dessous de 400 dollars.

Le site Videocardz a obtenu un rendu de cette fameuse Radeon RX 6600 XT dont il ne peut pas complètement garantir l'authenticité mais qui semble cohérent. Il montre une carte graphique avec un unique ventilateur centré et un unique connecteur 8 broches.

L'habillage noir et argent surligné de rouge rappelle son appartenance à la gamme des produits RDNA 2 d'AMD. La Radeon RX 6600 XT devrait être accompagnée de 8 Go de mémoire GDDR6, avec 2048 coeurs pour la version XT et 1792 coeurs pour le modèle non XT.