AMD Radeon RX 6700 : Navi 22 pour le GPU gaming de milieu de gamme

Le groupe AMD a dévoilé sa gamme de cartes graphiques Radeon RX 6000 fin octobre, avec deux cartes Radeon RX 6800 / 6800 XT et une carte de référence Radeon RX 6900 XT qui arrivera en décembre.

Elles représentent le haut de gamme de la nouvelle famille exploitant l'architecture RDNA 2 et venant rivaliser avec les cartes graphiques RTX 30 sous Ampere de Nvidia.

Tous ces GPU ont en commun un lancement assez compliqué avec une pénurie quasi-immédiate, sans grand espoir d'amélioration avant plusieurs mois. Et déjà émergent les premières informations sur la suite de la stratégie d'AMD avec la gamme Radeon RX 6700 qui se positionnera en milieu de gamme.

Cette dernière exploitera un GPU Navi 22 (contre Navi 21 pour les Radeon RX 6800 / 6900) avec 40 Compute Units et constituera la succession directe de la famille Radeon RX 5700 en RDNA, avec un même nombre de CU mais profitant d'une plus grande efficacité énergétique et de fréquences plus élevées.

Selon des informations diffusées sur Twitter, le GPU Navi 22 XT, attendu dans la Radeon RX 6700 XT, offrira un TGP autour de 200W, contre 225W pour la génération précédente, et disposera de 12 Go de mémoire GDDR6.

Pour la Radeon RX 6700, le TGP descendra entre 146 et 156W, là encore en-dessous des 180W de la série Radeon RX 5700.

Les cartes graphiques avec GPU Navi 22 devrait offrir un bus mémoire 192-bit, permettant d'embarquer 6 ou 12 Go de mémoire GDDR6 selon les modèles.

Le lancement de la série Radeon RX 6700 serait programmée pour le mois de janvier 2021, avec des variations vers les PC portables en tant que solution GPU gaming haut de gamme.