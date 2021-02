AMD Radeon RX 6700 XT : les cartes graphiques lancées le 18 mars ?

Le groupe AMD a inauguré sa série de cartes graphiques Radeon RX 6000 avec architecture RDNA 2 avec les modèles RX 6800 et RX 6900 XT mais on attend maintenant une série Radeon RX 6700 plus abordable.

Elle devrait exploiter un GPU Navi 22 avec 40 Compute Units et en principe 12 Go de mémoire GDDR6. La firme doit ainsi pouvoir commencer à contrer les efforts de son concurrent Nvidia qui propose déjà des cartes graphiques RTX 30 en milieu de gamme et une RTX 3060 qui doit débarquer sur le marché fin février.

Selon les informations de Cowcotland, la Radeon RX 6700 XT avec GPU Navi 22 XL devrait être lancée le 18 mars prochain, en versions de référence et custom. Le prix n'est pas encore connu mais il apparaît dès à présent que les stocks ne seront pas élevés.

On risque donc de se retrouver dans les mêmes schémas de pénurie chronique que pour les cartes graphiques placées plus haut en gamme et qui restent très difficilement accessibles depuis leur lancement, faute de stocks suffisants.