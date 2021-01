AMD Radeon RX 6700 : les cartes graphiques lancées en mars ?

Profitant d'une nouvelle architecture RDNA2 avec une gravure en 7 nm, les cartes graphiques Radeon RX 6000 ont débuté leur phase commerciale avec le lancement des Radeon RX 6800 / 6800 XT et Radeon RX 6900 XT au second semestre 2020.

Ces GPU visent le segment des cartes graphiques gaming haut de gamme et elles viennent se confronter aux cartes RTX 30 de Nvidia lancées un peu plus tôt. Et comme son concurrent, AMD devrait maintenant descendre en gamme pour démocratiser l'accès à son architecture.

Des indices ont déjà émergé ces dernières semaines à propos d'une série Radeon RX 6700 qui exploiterait un GPU Navi 22 au lieu du Navi 21 des modèles haut de gamme.

AMD Radeon RX 6700 (rendu supposé)

Deux cartes graphiques seraient prévues, Radeon RX 6700 (Navi 22 XL) et Radeon RX 6700 XT (Navi 22 XT), avec 12 Go de mémoire GDDR6 au moins pour la plus puissante des deux.

Le site Cowcotland affirme que le lancement des cartes Radeon RX 6700 serait prévu pour la fin du premier trimestre 2021, ouvrant une fenêtre de tir sur le mois de mars.

On sait que Nvidia prépare aussi de son côté des cartes graphiques RTX 3050 / RTX 3050 Ti / RTX 3060 pour étoffer sa gamme et rendre plus accessible son architecture Ampere et l'on devrait donc bientôt voir arriver un florilège de GPU dernier cri plus abordables...si les scalpers ne passent pas avant.