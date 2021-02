Nvidia GeForce RTX 3060 : lancement confirmé le 25 février mais prix salés

Nvidia a confirmé le lancement de sa carte graphique RTX 3060 le 25 février mais les tarifs risquent d'être bien plus élevés que les 329 dollars annoncés.

La dernière addition à la gamme RTX 30 s'apprête à faire son arrivée sur le marché. Nvidia a confirmé un lancement le 25 février prochain pour la RTX 3060 qui doit permettre de proposer l'architecture Ampere pour 329 dollars seulement.

La firme a également confirmé une nouvelle fois qu'elle ne proposera pas de version Founders Edition et qu'il faudra donc se tourner vers les produits de ses partenaires. Si les attentes se portaient autour d'un tarif démarrant à 335 € en Europe, les tarifs aperçus chez le revendeur ProShop sont d'un autre niveau.

A l'approche de la commercialisation effective, les tarifs montent et les premiers prix démarrent désormais à 490 € pour grimper jusqu'à 700 € sur certains modèles, note le site Videocardz.

La demande serait forte et la disponibilité de la nouvelle carte graphique risque vite de tourner court, d'autant plus que le secteur est en pénurie chronique depuis des mois et pour un bon moment encore.

L'affirmation de Nvidia selon laquelle les RTX 3060 seront vendues au prix conseillé semblait de toute façon bien optimiste en situation de pénurie de GPU et de forte demande de la part du secteur des cryptomonnaies, stimulé par la forte hausse des valeurs des monnaies virtuelles, et alors que se multiplient les images de fermes de minage remplies de PC portables gaming avec cartes graphiques RTX 30 mobiles, à défaut de mettre la main sur les cartes dédiées.

Une nouvelle fois, mettre la main sur la carte graphique et à un prix décent risque d'être une équation assez compliquée, dans un contexte de pénurie des semiconducteurs, de crise sanitaire et de Nouvel An chinois.