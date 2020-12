AMD Radeon RX 6900 XT : c'est le grand jour pour la carte graphique gaming 4K

Après avoir présenté ses cartes graphiques de nouvelle génération fin octobre et commercialisé les Radeon RX 6800 et RX 6800 XT (aussitôt en rupture de stock), AMD lance son modèle de référence sur le marché ce 8 décembre.

La carte Radeon RX 6900 XT se positionne aux abords de la RTX 3090 de Nvidia et propose du jeu en 4K avec l'atout de son architecture RDNA 2 et des 80 Compute Units avec gravure en 7 nm, sa cadence de 2 GHz en base et 2,25 GHz en Boost et ses 16 Go de mémoire GDDR6.

Profitant de 128 Mo d'Infinity Cache et de l'optimisation Smart Access Memory en conjonction avec un processeur Ryzen 5000 sous Zen 3 (et d'une carte mère B550 ou X570), elle permettra de jouer en 1440p et en 4K avec les réglages poussés au maximum.

La bête est aussi capable de gérer du ray tracing avec DXR (DirectX Raytracing), certes sans aller jusqu'aux raffinements proposés par Nvidia avec les RTX et leurs composants dédiés mais en jouant sur un aspect hybride entre rasterisation et raytracing pour un rendu optimisé. On attend toujours la Super Resolution annoncée lors de la présentation et alternative au DLSS de Nvidia pour peaufiner le rendu.

Demandant 300W de puissance et 999 dollars dans le porte-monnaie (dans les deux cas, sensiblement moins qu'une RTX 3090), la carte graphique Radeon RX 6900 XT répond aux attentes mais peine tout de même à se différencier franchement de la Radeon RX 6800 XT un peu moins onéreuse.