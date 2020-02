Apple pourrait basculer sur des APU AMD dans ses prochains Mac

Jusqu'à présent, Apple a maintenu sa confiance aux processeurs d'Intel pour ses ordinateurs portables MacBook, se contentant de proposer des cartes graphiques AMD dans ses configurations.

Cela pourrait éventuellement changer avec l'inclusion d'APU AMD dans sa gamme Mac. Avec le lancement de la beta publique de macOS 10.15.4, des références ont été trouvées concernant de mystérieuses parties graphiques Navi 21, 22 et 23 ainsi que des noms de code d'APU d'AMD : Raven, Picasso mais aussi le récent Renoir (AMD Ryzen 4000).

MacOS 10.15.4 Beta 1



Navi21 Prototype

Navi21 Unknown Prototype

Navi22 Unknown Prototype

Navi23 Unknown Prototype pic.twitter.com/mk69sWp9WU — _rogame (@_rogame) February 6, 2020

Pour rappel, les APU (Accelerated Processing Unit) combinent dans une même plate-forme les parties CPU et GPU et, dans le cas de Renoir, la plate-forme profite d'un CPU avec architecture Zen 2 gravée en 7 nm et une partie GPU sous architecture Vega, de conception antérieure à Navi.

On a cependant pu voir au fil des annonces des produits spécifiques d'AMD conçus spécialement pour Apple (comme par exemple le GPU Radeon Pro W5700X du Mac Pro), aussi ne sommes-nous pas à l'abri de surprises et d'annonces de produits différents de la gamme standard.

Les parties graphiques Navi repérées pourraient donc constituer une branche spéciale ou semi-custom non retrouvées ailleurs et offrant des capacités spécifiques. En ces temps où AMD voit ses parts de marché remonter sur tous les segments, Apple basculera-t-elle vers des APU, au moins pour une partie de sa gamme pour les rendre plus abordables ?

S'agit-il d'une stratégie pour élargir le champ de ses fournisseurs alors que des rumeurs reviennent aussi régulièrement sur la possibilité d'une bascule vers des processeurs ARM ?