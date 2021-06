AMD Radeon Software Adrenalin 21.6.1 : fin du support des cartes GCN, arrivée de la Super Resolution

Fin de parcours pour l'architecture GCN qui a précédé RDNA : AMD annonce la fin du support de l'ensemble des cartes graphiques utilisant l'ancienne architecture, ce qui concerne les cartes graphiques lancées entre 2011 et 2015, ainsi que les produits Kepler.

Plusieurs familles de cartes graphiques sont visées et notamment toute la gamme des Radeon HD 7000, les séries 200 / 300 et Fury, dans leurs versions dédiées et APU, la firme concentrant désormais ses efforts sur les architectures Vega, RDNA 1 et RDNA 2. Ces changements interviennent avec la mise à disposition des pilotes Radeon Software Adrenalin 21.6.1.

AMD annonce également la fin du support des pilotes Radeon pour la plate-forme Windows 7, un an et demi après l'annonce de la fin du support pour ce système par Microsoft.

Dans le même temps, la firme lance comme prévu sa technologie FidelityFX Super Resolution (FSR), alternative au DLSS de Nvidia pour améliorer le framerate tout en conservant une qualité proche du natif par upscaling, et confirme sa compatibilité avec 7 jeux pour commencer :

22 Racing Series

Anno 1800

Evil Genius 2

Godfall

Kingshunt

Terminator: Resistance

The Riftbreaker

D'autres titres seront supportés plus tard dans l'année et AMD cite déja DOTA 2, Far Cry 6 et Resident Evil Village.

AMD annonce un support large sur plus de 100 processeurs et GPU AMD et une prévision de performance améliorée jusqu'à 2,4 fois en mode Performance, l'un des quatre modes offrant plus ou moins de qualité visuelle ou de framerate.

La firme insiste sur la nature ouverte de sa solution et sa compatibilité avec Directx11, 12 et Vulkan. FSR est bien sûr optimisé pour les cartes graphiques AMD Radeon RX 5000 et Radeon RX 6000, ainsi qu'avec des cartes graphiques Vega plus anciennes.

On devrait en entendre plus longuement parler (avec de nouveaux jeux supportés) d'ici mi-juillet quand l'environnement sera mis à disposition des développeurs sur la plate-forme AMD GPUOpen.

Dès à présent, une quarantaine de développeurs et studios ont annoncé leur soutien à FSR et en assureront donc le support dans leurs productions.