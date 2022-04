AMD Navi 33 / RDNA 3 : déjà de grosses promesses sur les performances

AMD lancera sa nouvelle architecture graphique RDNA 3 plus tard dans l'année et elle sera au coeur des GPU Navi 3x de la future série de cartes graphiques Radeon RX 7000.

Déjà émergent les premiers détails concernant le GPU Navi 33 qui devrait constituer le niveau intermédiaire dans la prochaine gamme et se retrouver logiquement dans une Radeon RX 7700 XT.

La chaîne Youtube Moore Law's is Dead indique ainsi que le GPU Navi 33 sera gravé en 6 nm et exploitera un design monolithique, tandis que les GPU Navi 3x plus élevés seront en chiplets.

L'empreinte devrait être au plus de 460 mm2, soit moins que celle de Navi 21 (520 mm2, avec lequel il partage un certain nombre de points communs), et le GPU offrira les améliorations de la nouvelle génération avec des performances relevées et une fréquence augmentée.

Le GPU sera accompagné de 8 Go de mémoire GDDR6 avec une vitesse mémoire plus élevée et avec un bus 128-bit. Cela permettra à la Radeon RX 7700 XT d'être aussi performante que la Radeon RX 6900 XT (le haut de gamme actuel) en rasterization et plus performante en ray tracing.

Navi 33 devrait compter 4096 coeurs, soit le double par rapport à Navi 23. Au-dessus, on trouvera Navi 32 pour une Radeon RX 7800 XT et Navi 31 pour la Radeon RX 7900 XT. En revanche, la Radeon RX 7600 XT positionnée en-dessous restera en principe en RDNA 2 Refresh, ce qui ne l'empêcherait pas d'offrir des performances au niveau des Radeon RX 6800 XT / 6900 XT avec un TDP d'environ 200W.

Il sera d'ailleurs intéressant de voir comment AMD a optimisé l'efficacité énergétique de ses prochaines cartes graphiques alors que, côté Nvidia, le haut de gamme dépassera les 450W.