Annoncés au mois de juin, les processeurs AMD Ryzen 3000 XT sont désormais disponibles à partir de 279,99 € et avec en bundle Assassin's Creed Valhalla pour certains.

Avant de s'attaquer à sa nouvelle génération de processeurs Ryzen en Zen 3, le groupe AMD donne un dernier tour de piste à l'architecture Zen 2 avec une série de processeurs Ryzen 3000 XT " Matisse Refresh " annoncée au mois de juin.

Elle se compose de trois processeurs, toujours gravés en 7 nm :

AMD Ryzen 5 3600XT 6 coeurs / 12 threads

6 coeurs / 12 threads AMD Ryzen 7 3800XT 8 coeurs / 16 threads

8 coeurs / 16 threads AMD Ryzen 9 3900XT 12 coeurs / 24 threads

Les différences par rapport à l'offre standard se situe au niveau des fréquences en boost revues à la hausse et permettant un léger gain de performances. Les TDP ne changent pas pour autant mais AMD fait des recommandations spécifiques de ventilateurs pour tirer le meilleur parti de ses nouveaux processeurs.

La série AMD Ryzen 3000 XT est désormais disponible et l'offre démarre à 279,99 € TTC. Les acquéreurs des deux processeurs les plus puissants pourront profiter d'un jeu gratuit : Assassin's Creed Valhalla.

L'achat d'un processeur éligible entre le 7 juillet et le 3 octobre permettra en effet de récupérer le jeu à sa sortie sur le site AMD Equipped to Win, et ce jusqu'au 7 novembre prochain.