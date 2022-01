CES 2022 : AMD dévoile ses APU Ryzen 6000 en Zen 3+

AMD annonce sa nouvelle gamme d'APU Ryzen 6000 avec partie CPU en Zen 3+ gravée en 6 nm et GPU intégré RDNA 2, tournée vers les performances et l'autonomie.

Le salon CES 2022 de Las Vegas permet à AMD de présenter sa nouvelle gamme d'APU Ryzen 6000 (nom de code Rembrandt) qui se distingue par une architecture CPU Zen 3+ passant à une gravure en 6 nm et par une partie GPU RDNA 2 adaptée aux contraintes des PC portables.

La firme promet des performances CPU améliorées d'un tiers et une puissance graphique multipliée par 2 par rapport à la génération précédente, avec en outre la capacité pour le plus gros des APU d'atteindre pour la première fois 5 GHz en Boost.

Les configurations iront jusqu'à 8 coeurs CPU et l'accent a été mis sur les optimisations permettant de préserver l'autonomie. Outre la gravure plus fine, on trouvera des mécanismes de contrôle de la consommation d'énergie et des modes hibernation plus efficaces, ce qui permet à AMD de revendiquer des autonomies allant jusqu'à 24 heures, ce qui vient rivaliser avec les plates-formes ARM pour PC portables.

La sécurité n'est pas laissée de côté avec le support pour la série Ryzen 6000 des couches de sécurité Microsoft Pluton avec des protections jusqu'au niveau des composants pour bloquer les attaques physiques.

La famille de processeurs Ryzen 6000 exploitera de la RAM DDR5 ou LPDDR5 et l'interface PCIe Gen 4. On trouvera encore le support des connectivités sans fil WiFi 6 / 6E et Bluetooth 5.2 ainsi que l'USB 4 à 40 Gbps.

Du côté de la partie graphique, AMD a optimisé son architecture RDNA 2 pour la porter sur PC portable. Allant jusqu'à 12 Compute Units, elle supportera le raytracing matériel et pourra grimper jusqu'à 2,4 GHz.

La firme a donné quelques exemples des performances attendues en jeu par rapport à des plates-formes concurrentes chez Intel et Nvidia.

Les processeurs AMD Ryzen 6000 en Zen 3+ / RDNA 2 sont attendus dès le mois de février 2022 grâce aux multiples partenaires fabricants qui les intégreront dans leurs produits.