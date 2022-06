AMD Ryzen 7000 Mobile en Zen 4 : Dragon Range et Phoenix se précisent

Avec l'arrivée de l'architecture Zen 4 gravée en 5 nm, AMD a confirmé la segmentation de son offre : Raphael pour les PC de bureau, Dragon Range pour les PC portables haut de gamme et Phoenix pour PC portables grand public.

En attendant le lancement des premières gammes avant la fin de l'année, la chaîne Youtube Red Gaming Tech détaille les configurations des processeurs mobiles. Globalement, Dragon Range correspondra à une déclinaison de Raphael en version pour PC portables et sera proposée avec des GPU dédiés.

Elle vise le marché du PC portable haut de gamme et devrait comprendre 4 membres initiaux, allant jusqu'à 16 coeurs et avec des cadences entre 3,6 et 4 GHz qui grimperont jusqu'à plus de 5 GHz en boost :

AMD Ryzen 9 7980HX de 16 coeurs

AMD Ryzen 9 7900HX de 12 coeurs

AMD Ryzen 7 7800HX de 8 coeurs

AMD Ryzen 5 7600HX de 6 coeurs

Ces processeurs se retrouveront dans des machines gaming et de création de contenus ou pour des besoins professionnels. Ils embarqueront un GPU minimal de 2 CU (Compute Units) en RDNA 2 et seront donc proposés avec une puissante carte graphique mobile.

AMD Phoenix, l'équilibre avant tout

Phoenix, de son côté, jouera la carte du processeur mobile Zen 4 accessible. Selon Red Gaming Tech, les membres iront jusqu'à 8 coeurs avec des fréquences de base autour de 3 GHz et un TDP allant de 35 à 45W :

AMD Ryzen 9 7980HS de 8 coeurs

AMD Ryzen 9 7900HS de 8 coeurs

AMD Ryzen 7 7800HS de 8 coeurs

AMD Ryzen 5 7600HS de 6 coeurs

Ces APU chercheront à équilibrer les performances en CPU Zen 4 et partie graphique RDNA 3 intégrée pour offrir une expériene polyvalente et potentiellement capable d'assurer du jeu en 1080p dans des conditions correctes.

On parle de performances se rapprochant d'une RTX 3060 Mobile mais la chaîne Youtube suggère que ce ne sera le cas que pour les configurations les plus élevées poussées au maximum du TDP (vers 60 à 70W). Malgré tout, les APU Phoenix Point en 35W devraient assurer des performances décentes.

A noter que Phoenix serait une plate-forme pour la première fois en chiplets, avec CPU, GPU et mémoire réunis dans un même package avec un lien d'interconnexion sous-jacent.