AMD confirme de nouveau l'arrivée de Zen 4 et RDNA 3 cette année

Les architectures Zen 4 et RDNA 3 d'AMD seront bien officialisées cette année. La firme dépense massivement pour sécuriser ses approvisionnements.

La CEO d'AMD Lisa Su l'avait déjà évoqué lors de sa keynote du CES 2022 de Las Vegas mais elle a profité des résultats financiers trimestriels record du groupe pour le reconfirmer : les architectures CPU Zen 4 et GPU RDNA 3 seront dévoilées cette année.

Cela devrait donner lieu à une famille de processeurs Ryzen 7000 et de cartes graphiques Radeon RX 7000 dont les détails se précisent tout doucement et encore officieusement.

Dans le même temps, la dirigeante d'AMD a indiqué que de gros investissements étaient consentis pour s'assurer l'approvisionnement de composants et les capacités de production nécessaires.

La prochaine génération de processeurs Ryzen 7000 en Zen 4

Si la situation doit progressivement s'améliorer d'ici le second semestre, AMD a appris de la crise des semiconducteurs en 2021 et augmenté ses investissements dans certains domaines critiques comme la production de wafers et l'approvisionnement en substrat.

AMD s'attend à une année 2022 encore plus prometteuse que l'excellente année écoulée, ce qui a fait bondir le cours de l'action en Bourse et ces éléments de supervision renforcée des chaînes d'approvisionnement et de production ne peuvent que rassurer les investisseurs.

Il reste à voir quelle influence ces différents éléments auront sur les prix des processeurs et des cartes graphiques de prochaine génération alors que la raréfaction des ressources entraîne déjà des hausses de tarifs.